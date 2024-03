Trenta opere di Antonio Bertoni in mostra al Ridotto La mostra "S’accende e subito si spegne la lucciola" di Antonio Bertoni alla Galleria del Ridotto di Cesena presenta opere intriganti che esplorano l'intimità e la meraviglia attraverso figure infantili in ambienti geometrici. Curata da Marisa Zattini, la mostra offre uno sguardo su una trentina di opere selezionate per il prestigioso spazio espositivo.