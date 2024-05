Trevi, il bilancio 2023 torna in positivo. E il titolo vola in Borsa L'assemblea di Trevi Finanziaria Industriale ha approvato il bilancio 2023 con utile di 1,45 milioni. Il Gruppo Trevi registra un aumento del fatturato e un risultato netto positivo. Il titolo in borsa ha recuperato il 25%. Trevi spa acquisisce importanti lavori, come il risanamento dell'ex discarica di Malagrotta.