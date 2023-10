Treviglio gela Cantù. Urania una serata no

A Casale Monferrato sfida tra Cantù (doveva ancora scontare le giornate di squalifica dell’anno scorso) e Treviglio con la vittoria della Gruppo Mascio all’ultimo istante per 89-90 con il canestro decisivo di Guariglia a -16’’. Punteggio quasi identico per la Juvi Cremona vittoriosa 89-91 sul campo di Latina. Sconfitta interna per l’Urania che perde contro Agrigento 69-75, mentre sul parquet della Luiss incappa in una sconfitta Vigevano 79-71 . Infine Orzinuovi ha perso contro Cividale 68-73. S.P.