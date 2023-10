Tripudio di sagre a Bagno, Alfero,. Acquapartita e Selvapiana

Oggi la Valle del Savio prende proprio in castagna, con feste e sagre un po’ dappertutto, dedicate a quel frutto autunnale. Le varie iniziative sono organizzate dalle rispettive Pro Loco. Dopo la Festa della castagna di domenica scorsa a Ranchio di Sarsina e a Selvapiana di Bagno di Romagna, oggi il frutto di bosco autunnale per eccellenza farà fluire i profumi delle sue gustose caldarroste in lungo e in largo per la vallata. Per ricordare alcune località, oggi alle castagne faranno infatti festa Alfero di Verghereto, Acquapartita e Selvapiana, Pieve di Rivoschio di Sarsina. Inoltre, anche a Bagno si potranno gustare le caldarroste, anche se questa domenica a "capotavola" vi saranno i tortelli.

A Bagno di Romagna in piazza Ricasoli si tiene la "Sagra dei Tortelli nella lastra e fritti". Ma lo stand della Pro Loco propone anche penne alla contadina, piadina, schiaccina fritta, birra e vino, caldarroste. Inoltre mercatino, animazione, musica, giochi di una volta in legno e i gonfiabili. Ad Acquapartita promossa da Aria (Associazione per il Rilancio di Acquapartita), per l’iniziativa "Anelli di Aria", alle 10.30 raccolta castagne da parte di famiglie e bambini nel castagneto, ore 13 rientro ad Acquapartita, Food Truck Romagna Toscana, stand gastronomico con caldarroste, giochi, musica, divertimento per bimbi e per bimbi di una volta. L’ "Ottobre a Selvapiana", propone la storica "Festa della castagna" (77° edizione). Alle 12,30 pranzo a base di polenta di castagne, alle 14,30 spettacolo musicale con gli "Aironi Bianchi" in concerto per il loro tributo musicale ai Nomadi. Nel campo sportivo stand gastronomici e prodotti tipici.

Ad Alfero anche quest’anno, la domenica centrale di ottobre (con replica domenica 22) viene dedicata alla regina dei boschi con la tradizionale sagra della castagna. A Pieve di Rivoschio si terrà la "Sagra del Marrone dolce di Rivoschio", organizzata dalla Pro Loco paesana coi suoi volontari.

Gilberto Mosconi