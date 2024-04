Troppo Castelfranco, le bianconere lottano, ma non basta

Niente da fare per l’Elettromeccanica Angelini Cesena che contro Castelfranco, la prima della classe del torneo di volley di serie B1 femminile, esce sconfitta 1-3 (18-25, 18-25, 25-22, 19-25): la capolista si conferma una corazzata imbattibile, Benazzi e compagne giocano una buona partita, salendo d’intensità nel corso dei set ma le toscane murano tanto e piazzano accelerate letali. Nel primo set lo strappo è di Castelfranco che mura e batte bene, mentre Cesena è più timida nelle ricostruzioni. Sul finale di set si vede un guizzo delle bianconere trainate da Caniato (18-24) ma al rientro dal time out delle toscane, c’è l’errore al servizio e finisce 18-25. Copione simile in avvio del secondo parziale, con Castelfranco che approfitta delle ricezioni traballanti di Cesena. Benazzi riesce a impattare, (9-9) seguita da Caniato (13-13), ma la capolista sale in cattedra a muro e allunga nuovamente. Nel terzo set Cesena cambia sguardo in campo, Benazzi allunga (24-21) e poi chiude con un mani fuori. Castelvecchio spegne però le speranze romagnole nell’ultimo set.

L’Elettromeccanica Angelini Cesena incassa così la seconda sconfitta consecutiva, ma rimane in zona playoff al terzo posto mantenendo il +3 dalla quarta VolleyRò, mentre la seconda Jesi scappa a +5. Le ragazze di coach Lucchi torneranno in campo domenica, impegnate nella trasferta contro il fanalino di coda Figline Valdarno.