Trovato morto in casa a 37 anni

Trovato morto in casa il figlio del medico Brigidi. Michele, aveva 37 anni, è stato trovato nel primo pomeriggio di sabato senza vita nel suo letto, nella abitazione di via Piave, nel centro di Gambettola. Michele nel corso degli anni aveva svolto diversi lavori e proprio nei giorni scorsi aveva avuto conferma della assunzione nella ditta Martini mangimi in via Emilia Longiano e lunedì avrebbe dovuto iniziare il lavoro. Michele era entusiasta di essere stato assunto e all’amico Andrea aveva scritto "Presto saremo colleghi". Di solito lo si vedeva nel centro di Gambettola alla guida del suo monopattino e la notizia della sua morte è stata appresa con stupore dagli amici, sul social Sei di Gambettola se molti di loro hanno espresso parole di incredulità e tristezza.

La famiglia Brigidi è molto conosciuta a Gambettola in quanto il padre Giuliano è stato per oltre quarant’anni medico di famiglia della Medicina di Gruppo di via Pascoli. Michele lascia nel dolore il babbo Giuliano, la mamma Maria Teresa e la sorella gemella Laura, medico. La salma di Michele Brigidi è stata portata dalla Onoranze Funebri Valdinoci alla camera mortuaria del Bufalini e ancora nulla si sa della data dei funerali in quanto sono in corso gli accertamenti disposti dalla Procura della Repubblica.