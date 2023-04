Truffa dello specchietto, arrivano le segnalazioni di diversi cittadini

In riviera tornano i truffatori dello specchietto, ovvero le bande di malviventi che fingono un lieve incidente per raggirare ignari automobilisti e spillargli dei soldi.

Alcuni cittadini di Cesenatico hanno infatti segnalato la presenza di una vecchia Alfa 147 di colore grigio metallizzato, con vetri scuri e targa anteriore illeggibile, con a bordo un uomo adulto e una bambina sul retro.

I passanti sostengono di aver sentito una botta e dopo aver percorso un breve tratto l’Alfa avrebbe incominciato a "sfanalare" e suonare, come accaduto in via Canale Bonificazione, con il guidatore che ha chiesto dei soldi asserendo di essere stato urtato nello specchietto.