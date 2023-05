Truffa, due processi per Vittorio Tosi

Sono iniziati davanti al giudice Ilaria Rosati del tribunale di Forli due processi per truffa a carico dell’immobiliarista di Cesenatico Vittorio Tosi, 87 anni, condannato nel settembre scorso a sei mesi di reclusione e 30.000 euro di ammenda per aver trasformato in appartamenti l’ex albergo Riviera di Cesenatico e averli venduti. L’immobile, collocato in una posizione strategica sul porto canale, è sotto sequestro e se la sentenza di primo grado passerà in giudicato sarà confiscato a beneficio del Comune di Cesenatico. Alcuni degli acquirenti hanno denunciato per truffa Vittorio Tosi ritenendo di non essere stati informati correttamente e sono nati due distinti procedimenti penali. Ieri era in programma l’interrogatorio di Vittorio Tosi, ma il pubblico ministero Massimo Maggiori e tutti gli avvocati difensori si sono accordati per acquisire i verbali dell’interrogatorio del processo concluso nel settembre scorso, poi il processo è stato rinviato al 28 settembre.