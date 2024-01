Turismo, oggi l’incontro con la Dmo

La Dmo (Destination management organization), formata dal Comune e dalle associazioni che rappresentano gli operatori di Cesenatico, oggi si riunisce per condividere e progettare il Piano di marketing triennale della città, in un incontro aperto a tutti gli operatori economici. L’appuntamento è alle 15 al Palazzo del turismo Primo Grassi in viale Roma, con una presentazione iniziale del progetto affidato alla società FTourism con sede a Torino, seguita da un dibattito a cui gli imprenditori saranno chiamati a partecipare attivamente. Nelle prossime settimane si terranno altri incontri aperti al Palazzo del turismo, per definire il Piano di marketing, fissati per il 30 gennaio ed il 20 febbraio, a cui se ne potrebbero aggiungere altri.

L’incontro odierno in sostanza costituisce una base importante per quelle che saranno le più imminenti strategie del 2024. L’assessore al turismo Gaia Morara illustra una situazione allo stato embrionale ma con all’orizzonte importanti traguardi da raggiungere nel breve periodo: "Sul Piano di marketing siamo all’inizio, in quella che possiamo definire una fase di indagine. Parallelamente come Dmo ci muoviamo e nei prossimi giorni ci riuniremo per definire la base del piano promozionale. Per noi sono fondamentali il web marketing ed il social web, che sono canali su cui lavoriamo con materiali nuovi, collaborazioni storiche come quella con Adac Giovani e più recenti con gli influencer. Quest’anno sarà il mercato estero a fare la differenza; sino allo scorso anno abbiamo dedicato le maggiori attenzioni sull’Italia, mentre da quest’anno si investirà di più all’estero. Anche questo lavoro che è già iniziato, sarà poi integrato sulla base e le indicazioni del consulente FTourism".

Formata dal sindaco Matteo Gozzoli, dall’assessore al turismo Gaia Morara, dal dirigente Silvio Mini e dai presidenti Leandro Pasini di Adac Federalberghi, Simone Battistoni della Cooperativa stabilimenti balneari, Lorena Della Motta di Confesercenti, Giancarlo Andrini di Confcommercio, Alan Sacchetti di Confartigianato e Davide Caprili di Cna dai direttori Barbara Pesaresi di Confesercenti e Roberto Fantini di Confcommercio, Laura Navacchia di Cna e Mirco Lombardini di Confartigianato, oltre agli incaricati Giuseppe Ricci per gli albergatori e Ilaria Meneghello per i balneari. All’incontro di oggi sono stati invitati anche e Josep Ejarque e Lucia Montalbano di Ftourism, che percepisce un compenso di 35mila euro per due anni con opzione per il terzo.

Giacomo Mascellani