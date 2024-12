Ultima riunione di Giunta del 2024

Ieri mattina la Giunta comunale di Cesenatico si è riunita per l’ultima seduta del 2024, che è stata la 64esima dell’anno. La Giunta guidata dal sindaco Matteo Gozzoli e composta dal vicesindaco Lorena Fantozzi e dagli assessori Jacopo Agostini, Mauro Gasperini, Gaia Morara ed Emanuela Pedulli, nel corso del 2024 ha approvato 363 delibere. I consigli comunali sono stati 11 per 70 delibere consiliari. "Il 2024 è stato un anno molto intenso – ha detto Gozzoli –, e siamo pronti alle nuove sfide che ci aspettano. Colgo l’occasione per augurare ai cittadini un ottimo 2025 assieme a tutta la Giunta".