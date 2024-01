Ultimi momenti di festa a Villachiaviche e Gattolino

Ultimi appuntamenti del periodo natalizio nelle parrocchie di Villachiaviche e Gattolino che vivranno oltre agli appuntamenti per le sacre funzioni, due momenti di ritrovo. Vivo ricordo sono le due uscite con i giovani, svolte dal 28 al 30 dicembre ad Assisi e a Sant’Agata Feltria dal 3 al 4 gennaio. "In tutte due le uscite – spiega il parroco don Daniele Bosi – ho visto ragazzi molto attenti e partecipi. Cosa che avevo visto meno nelle altre uscite. Questo mi ha rincuorato". Oggi, il gruppo pasquaroli farà un paio di canzoni in chiesa, al termine della messa delle 10 a Gattolino e delle 11.15 a Villachiaviche. Nel pomeriggio, partendo alle 16 circa dalla chiesa di Villachiaviche, si farà un corteo andando a cercare i presepi esterni nelle vie della parrocchia, seguendo la mappa, fino ad arrivare alla famiglia Manzi in via Cervese 2460 per un momento di ristoro nel cortile, con piccolo fuoco, qualcosa di caldo gratuito da bere, l’arrivo della Befana che porterà le calze ai più piccoli. L’ultimo momento è fissato per domani, partendo con mezzi propri alle 15 da Villachiaviche. Si andranno a visitare quattro presepi: quello di Padre Lambertini alla chiesa dei Francescani di Faenza, alla chiesa di Reda, a Vecchiazzano e il presepe nella grotta a Capocolle. Tutti sono invitati a partecipare a ogni evento.