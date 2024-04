Domani alle 12 si terrà l’ultimo consiglio comunale ’ordinario’ della legislatura. Con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del decreto di indizione dei comizi elettorali, l’attività si limiterà ad adottare, come da normativa, atti urgenti e improrogabili. I lavori, che saranno trasmessi in diretta sul portale comunale cesena.consiglicloud.it, saranno introdotti da tre interpellanze: la prima a firma del consigliere comunale del Pd Filippo Rossini relativa all’organico delle forze dell’ordine; la seconda e la terza a firma del consigliere comunale di Cesena Siamo Noi Denis Parise sulla situazione attuale della Banda Città di Cesena e sulla Protezione civile. A seguire, saranno sottoposte all’assemblea otto delibere: Rendiconto anno 2023; Ratifica deliberazione di Giunta numero 49 del 12 marzo 2024 sulla seconda variazione di bilancio 2024-2026 per ragioni d’urgenza; Terza variazione di bilancio 2024-2026; Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (Dup) 2024-2026; Acquisizione in diritto di superficie dell’area sita a Cesena, via Padre Vicinio da Sarsina da adibire a parcheggio pubblico. Contratto preliminare; Emergenza alluvione 16 maggio 2023 – Riconoscimento di debito fuori bilancio a seguito di decreto emesso dal Tribunale ordinario di Forlì; Regolamento per la disciplina del canone unico patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitarie e del canone mercatale . Adozione Abaco articolo 39 e modifiche del capo IV del Regolamento.