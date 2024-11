Ultimo weekend con la Fiera del formaggio di fossa

A Sogliano tutto è pronto per il terzo e ultimo weekend della fiera del formaggio di fossa sperando ancora nel tempo buono. Federico Brandinelli presidente della Pro Loco con tutti i suoi volontari e la sindaca Tania Bocchini con tutta l’amministrazione comunale hanno stilato un intenso programma. Domani, domenica 1 dicembre, dalle 11 alle 15.30, in piazza Matteotti: pranzo-ristoro presso i locali della Pro Loco; dalle 11 alle 22 in piazza Matteotti ’5 ristoranti in piazza’: cinque ristoranti soglianesi propongono menù a base di Formaggio di Fossa e non solo, in area coperta riscaldata. Alle 18 nel teatro Turroni ’Sedie. Quante cose puo’ diventare un attore su una sedia?’, Teatro di improvvisazione a cura di Theatro Aps.