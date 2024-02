Un 2023 positivo per la valle del Savio

Le bellezze della Vallata del Savio continuano a fare breccia nei cuori (e nei social) dei visitatori. Nonostante il 2023 sia stato segnato dall’emergenza alluvione, i dati delle presenze turistiche nel territorio dell’Unione Valle Savio restituiscono un quadro più che positivo: il totale di pernottamenti nei 6 Comuni è pari a 442.230 presenze (+0,3% rispetto al 2022). Positivo soprattutto il dato di Verghereto (+18% di pernottamenti totali) che trascina gli altri Comuni, anche in quanto meno colpito dall’alluvione. Da segnalare il dato positivo di crescita delle presenza straniere (+7% di pernottamenti in Vallata). "Rispetto al 2019 il territorio dell’Unione segna un incremento complessivo di pernottamenti di circa il 3%. Sono positivi i dati riguardanti i comuni di Cesena e Verghereto (+16% e +15% di pernottamenti rispetto al 2019). Bagno di Romagna è nuovamente la prima destinazione per presenze del comparto termale della Regione.