Un altro successo contro il Pisa. I bianconeri a +3 sul Benevento

La Primavera 2 bianconera non si ferma, terza vittoria di fila e sesto risultato utile consecutivo; La ventesima giornata del torneo Primavera 2 ha messo a segno un altro successo per i giovani del Cavalluccio: 1-2 a Forte dei Marmi, in casa del Pisa, terza forza del torneo e che a domicilio non aveva ancora perso.

Un colpo importante per la squadra di Campedelli che approfittando del pareggio del Benevento fermato (3-3) dall’Ascoli porta a +3 il vantaggio sui diretti concorrenti per l’unico posto per la promozione diretta in Primavera 1.

I romagnoli chiudono il primo tempo in vantaggio grazie alla rete di Riccardo Campedelli al suo primo gol in campionato, a inizio ripresa però i nerazzurri raggiungono il pari con un’autorete del difensore bianconero Pitti.

Gli ospiti insistono, cercano il bottino pieno e lo raggiungono al 25’ con il bomber Coveri che segna così il suo diciottesimo sigillo in campionato.

Cesena: Veliaj, Domeniconi, Mattioli. Campedelli (41’ st Valmori), Valentini, Pitti, Arpino (16’ st. Ghinelli), Castorri, Amadori (41’ st Perini), Tosku (22’ st Ronchetti), Coveri. Marcatori27’ pt Campedelli, 10’ st Pitti (autorete), 25’ st Coveri.

Classifica: Cesena 49, Benevento 46, Pisa 34, Perugia, Napoli ed Entella 31, Ascoli 30, Ternana 27, Palermo 26, Spezia e Cosenza 25, Bari 23, Salernitana 20, Pescara 16, Monopoli 15, Crotone 13.