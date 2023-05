Un carico di frutta e generosità

Quintali di generosità. E’ l’unità di misura che serve per quantificare il grande slancio solidale che in questi giorni sta coinvolgendo tante persone e realtà economiche del territorio e non solo. Lo dimostrano Puccio D’Altri, Claudio Cappelletti e Marcello Tordi che dopo l’alluvione che ha messo in ginocchio la Romagna la scorsa settimana si sono rimboccati le maniche, con l’intento di non lasciare solo nessuno. I tre ogni giorno consegnano quintali e quintali di frutta e verdura fresche da devolvere a chi ha perso tutto. "L’idea è nata grazie a un contatto col Consorzio dell’Agro Pontino – raccontano -, una realtà che ha deciso di donare ogni giorno diversi quintali di prodotti freschi e di qualità provenienti dalle più svariate zone d’Italia". L’aspetto logistico è curato da ‘Napolitrans’, mentre D’Altri, Cappelletti e Tordi mettono il tempo e l’impegno al volante: "Ci stiamo spostando da una parte all’altra della Romagna, tra l’area cesenate e quella ravennate. Restando nel nostro territorio, abbiamo raggiunto, tra le altre, la scuola don Milani all’Ippodromo, la Caritas diocesana, centri di smistamento a Calisese e a San Cristoforo, la zona della parrocchia di San Rocco, la Cils, le strutture della Sacra Famiglia e pure Ranchio: in quel caso specifico ci siamo sobbarcati una strada lunga e non semplice da affrontare, ma quando abbiamo raggiunto la Pro Loco dove i volontari ci hanno accolto a braccia aperte, l’emozione ha ripagato ampiamente gli sforzi e l’impegno. Non abbiamo intenzione di fermarci: fino a quando ce ne sarà bisogno, continueremo ad aiutare chi è in difficoltà".

Luca Ravaglia