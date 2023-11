Un carico di merendine per i bambini di Tredozio

Gli scolari e le insegnanti di Cesenatico sono vicini alle studentesse e agli studenti di Tredozio, il comune che fa parte del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi e si trova nella Valle del Tramazzo, ai confini tra la Romagna e la Toscana. In questo territorio dove abitano poco più di mille anime, l’alluvione e il terremoto hanno fatto notevoli danni. Molti abitanti qui si sentono isolati e alcuni sostengono di essere stati "dimenticati". Da Cesenatico è arrivato un bel gesto da parte degli alunni e delle maestre del Secondo circolo didattico, in particolare dalle scuole elementari di Villamarina e di Sala, che hanno donato 20 cartoni contenenti delle merendine, nell’ambito dell’iniziativa "Dolci merende per esservi vicini". In questo bel gesto ha avuto un ruolo importante anche il fiorista Doriano Corbelli di Gatteo a Mare, il quale ha portato personalmente le merendine a Tredozio. Alla consegna erano ovviamente presenti le insegnanti e il sindaco di Tredozio Simona Vietina, la quale nel ringraziare le scuole di Cesenatico, ha sottolineato l’importanza di una iniziativa mirata a dare proprio un segnale concreto di solidarietà e di vicinanza. La maestra Patrizia Gregori di Villamarina sottolinea l’importanza dell’iniziativa: "Coinvolgere la scuola in questa iniziativa solidale, è utile per insegnare agli scolari dei valori importanti, che aiuteranno loro a crescere". Ricordiamo che a Tredozio la scuola non è più agibile e ne deve essere ricostruita una nuova. Come soluzione temporanea, in questo piccolo borgo situato nel cuore dell’Appennino, sono state installate delle grandi tende all’interno del Palazzetto dello sport, all’interno delle quali sono state ricavate le classi della scuola elementare.

g.m.