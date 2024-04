Un duello a suon di parole. Al Righi il derby dei licei

L’anno scolastico 2023-2024 ha visto l’esordio della prima competizione di ’Debate’ tra il liceo classico Monti e il liceo scientifico Righi di Cesena. Promotore del progetto, denominato ’Il dibattito nel word school debate format – formazione e challenge tra il licei’, è stato il liceo Monti, attraverso la commissione di lavoro composta dai docenti Elena Fiumana, Marta Bianchin, Maria Grazia Bersani e Michele Verzella. Ma che cos’è il debate? Il dibattito è una pratica didattica che nasce nel mondo antico e medievale (la disputatio retorica), e che in tempi recenti è stata rilanciata nelle scuole anglo-americane. Nella scuola italiana viene implementata a partire dal 2015 con "Avanguardie educative", un progetto di ricerca-azione volto a promulgare metodologie didattiche innovative. In questa pratica didattica che combina il gioco con la discussione, due squadre di allievi, si confrontano su un determinato tema seguendo un protocollo che regola tempi e struttura degli interventi. Quest’anno il Liceo Monti ha proposto, con il supporto dell’Associazione tra Fondazioni di Origine Bancaria dell’Emilia Romagna-Fondazione di Cesena, un progetto che ha coinvolto i licei della città in una formazione per studenti e docenti e in una challenge finale di Debate in lingua italiana. La formazione ha interessato circa ventidue docenti e una quarantina di studenti provenienti dai tre licei di Cesena.

Al termine della formazione è stata lanciata la sfida, che ha coinvolto il liceo Monti e il liceo Righi e che si è svolta sabato 23 marzo. Il tema su cui gli studenti delle due scuole si sono preparati nel corso dei mesi era "La musica trap rispecchia in modo autentico esperienze e ideali della generazione Z’. Al torneo hanno partecipato quattro squadre, due per ogni scuola, alla presenza di un team di giudici composto da sei studentesse dei due licei. Dopo i due dibattiti, si è disputata la finale tra le due squadre valutate come migliori dalla giuria. E’ risultata vincitrice la squadra del liceo scientifico Righi. Grazie al contributo delle fondazioni bancarie è stato possibile gratificare tutti gli studenti partecipanti con diversi premi: cuffie bluetooth wireless per i primi classificati, casse speaker bluetooth portatili per la seconda squadra e buoni spesa presso una libreria della città per tutti gli altri studenti. Con uno smartwatch è stato inoltre premiato uno studente del liceo Righi come miglior debater della giornata. Al liceo Monti rimane ancora l’ultima competizione regionale dell’anno che si svolgerà in presenza a Fidenza a giugno.