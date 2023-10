Un farmaco per amico. Recuperate 8mila confezioni. E la rete solidale si allarga

Il tema dei farmaci inutilizzati ha un impatto decisivo su due ambiti distinti, ma ugualmente cruciali. Da una parte destinare ai rifiuti componenti medici comporta specifiche e complesse procedure che devono essere effettuate per garantire la tutela dell’ambiente, dall’altra un medicinale ancora utilizzabile rimesso a disposizione della comunità rappresenta un importantissimo vantaggio soprattutto per quella fascia di popolazione che altrimenti avrebbe difficoltà a reperirlo, in Italia come all’estero. In quest’ottica rientra la campagna ‘Farmaco Amico’ progetto dedicato alla raccolta e al riutilizzo di medicinali non scaduti e che in questi giorni è arrivata a contare sull’appoggio di 21 farmacie sparse nel territorio cesenate, 9 in più rispetto alle 12 con le quali il progetto era nato nel 2019. I numeri sono importanti: nel corso del 2022, a Cesena sono state avviate al riuso oltre 3.000 confezioni di farmaci per un valore complessivo di circa 29.891 euro. Contando tutti gli anni dell’iniziativa invece, i numeri salgono a 8.200 confezioni di farmaci ancora utili, per un valore economico di quasi 100 mila euro. Il progetto è promosso dal Gruppo Hera e dal Comune di Cesena per creare una rete solidale sul territorio e vede il coinvolgimento di numerosi soggetti tra i quali Ausl Romagna, Ordine Dei Farmacisti della Provincia Di Forlì-Cesena, Farmacie Comunali, Federfarma Forlì-Cesena, Unione Farmacie Informatizzate e Auser Cesena. I cittadini che vogliono contribuire devono recarsi in una delle farmacie aderenti e depositare in un apposito contenitore verde collocato all’interno dei locali i prodotti che possono ancora essere utilizzati. Ecco l’elenco degli aderenti. Giardino, San Giuseppe, Martorano, Calabrina, Argenta, Buda, Del Corso, Fiorita, Montemaggi, Santini, Pievesestina, Santa Maria Del Monte, Lanzoni, Giorgi, Camagni, San Francesco, Sant’Egidio, Farmacia dell’ospedale, Cecchini e Salvi.

Luca Ravaglia