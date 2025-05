’Un fiume di persone’ per ricordare l’alluvione

Inizia oggi a Cesena l’evento ‘Un fiume di persone’, per non dimenticare i fatti dell’alluvione 2023 a due anni esatti di distanza. L’iniziativa, promossa dall’amministrazione e dalla presidenza del consiglio comunale, presenta un folto calendario di eventi il cui inizio è previsto questa mattina con la mostra tratta dal libro ‘Un fiume di persone - Dizionario di un’alluvione’, in programma alle 11:30 all’interno dei saloni della Biblioteca Malatestiana e curata dall’associazione culturale Barbablù.

L’opera in questione consiste in una raccolta di testimonianze di chi ha vissuto in prima persona quei tremendi giorni di maggio 2023. Nel pomeriggio di oggi, invece, è programmata alle 17:30 la presentazione del libro ‘Romagna sfigurata’ nell’aula magna della Malatestiana, seguita alle 18:30 dall’inaugurazione della mostra ‘Terra ferita. La Romagna tra frane, alluvione, e biblioteche da salvare’ negli spazi espositivi della Galleria del Ridotto. Quest’ultima sarà visitabile nelle giornate di venerdì, dalle 17 alle 20, e sabato e domenica, dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 20.

Il clou dell’evento arriverà tuttavia proprio nelle due giornate di venerdì e sabato, collocate all’interno del progetto europeo Times finanziato dal programma Horizon Europe. Venerdì, alle ore 10, gli eventi iniziano al multisala ‘Eliseo’ con ‘Il volontariato spontaneo all’interno delle emergenze", un reading teatrale che include anche un incontro con le scuole superiori. A seguire, dopo il reading musicale ‘Zero’, va in scena la lettura ad alta voce de ‘Il Vocabolario dell’alluvione’, pubblicazione che raccoglie i racconti sia delle persone colpite sia dei volontari coinvolti nelle operazioni benefiche. La mattinata termina con il talk ‘Il volontariato spontaneo all’interno delle emergenze’, mentre alle 18:30 l’appuntamento è al cinema ‘Eliseo’ con il talk del climatologo Luca Mercalli a tema cambiamenti climatici, al quale partecipa il giornalista di QN Simone Arminio.

Sabato alle 10 in Malatestiana, si parte con la presentazione di un’opera curata dall’amministrazione insieme a Matilde Studio, in occasione della quale si farà il punto sugli interventi di ripristino e di messa in sicurezza progettati per le infrastrutture stradali danneggiate. Interverranno il sindaco Enzo Lattuca e il presidente della Regione Emilia-Romagna Michele De Pascale. Si continua nella palestra della scuola primaria ‘Don Milani’, con una nuova presentazione del libro ‘Un fiume di persone’, seguita da un momento conviviale offerto dalle Cucine Popolari Cesena ODV.

Chiusura in programma domenica 18 maggio, al Centro di Arti Visive e sceniche nel quartiere Ravennate, con l’evento ‘Due anni dopo. Insieme per ricordare’. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 3472465064 o, in alternativa, consultare la programmazione completa nel sito www.comune.cesena.fc.it/novita/un-fiume-di-persone.