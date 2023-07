"Un gradino per le auto in via Emilia Levante"

Sono la titolare del Daly Cafè accanto al distributore Q8, in via Emilia Levante a Longiano. Da tempo il manto stradale troppo alto rispetto all’ingresso e al piano della stazione di servizio crea disagi con tanto di raschiature di auto, per non parlare del rischio di cadute da parte di motociclisti per presenza di buche e sanpietrini non ben fissati. L’ultima segnalazione ad Anas, a cui compete la manutenzione della strada, risale al 14 dicembre 2022. La sicurezza e l’incolumità della gente andrebbe tutelata come anche gli esercenti che lavorano. Cosa dovrei fare?

Dalila Zannoli