Un gustoso weekend in centro. Sapori e colori da tutto il mondo

Un weekend gustoso per Cesena, con l’arrivo della manifestazione Regioni d’Europa – Mercati Internazionali che porterà oltre 75 espositori internazionali nel centro storico. Tra piazza della Libertà, piazza Almerici e le vie circostanti si potranno visitare gli stand con artigianato e street food di questo importante format che sta riscuotendo numerosi successi in tutta Italia. Un tour di oltre 25 tappe che trasformerà radicalmente il centro storico in una realtà dove sarà possibile degustare prelibatezze da Spagna, Scozia, Austria, Francia, Olanda, Grecia, Germania, Argentina, Brasile ed eccellenze italiane da Sicilia, Puglia, Abruzzo, Calabria, Liguria e altre regioni. Tutte le premesse e gli ingredienti, visto che si parla anche di cibo di strada, per una intensa tre giorni, con apertura continuata dei vari stand che presenteranno non solo street food ma anche artigianato di qualità delle loro realtà regionali e nazionali. Insomma dalla paella spagnola alla pyta greca, dagli arrosticini abruzzesi all’asado argentino, dalla focaccia ligure alle mini crepes olandesi, dalle dolci tette delle monache pugliesi alla picanha brasiliana, dalle bombette pugliesi alle creme al tartufo, dalle specialità siciliane alle birre inglesi, ma anche dalle spezie di tutto il mondo all’artigianato scozzese. La Scozia sarà tra le protagoniste dell’evento. Allo stand sarà possibile scoprire tanti prodotti di quella cultura: Irn Bru, birra, whisky, haggis, fudges, shortbread, le classiche sciarpe lambswool, cappelli, borse e tanti coloratissimi accessori in Harris Tweed, articolo in assoluto tra i più venduti durante Regioni d’Europa. Opportunità anche per parlare di cultura e scoprire la storia e i colori del Clan Italia, quello in cui oggi si riconoscono gli italiani che vivono in Scozia, il cui fondatore è stato Michael Lemetti, figlio di emigranti toscani, affermato stilista in tutto il Regno Unito. Colori che richiamano la bandiera italiana e l’oro per l’importanza della nostra storia, ormai immancabili portafortuna nelle cerimonie in Scozia e nei vari appuntamenti che vedono protagonisti italiani. L’evento, ad ingresso gratuito ed orario continuato, avrà inizio a partire dalle 9 di venerdi e si concluderà nella tarda serata di domenica.