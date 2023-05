Un magazziniere per controllo merce

L’azienda ’Boni Motori Marini’ di Cesenatico, che produce marinizzazioni per motori diesel, cerca una figura con esperienza per controllo e sistemazione della merce in entrata e uscita, preparazione ordini clienti, fornitori, spedizioni, ddt, inventario di magazzino, utilizzo muletto (richiesto il possesso del patentino), uso del computer per controllo codici di magazzino, preferibile se con diploma, conoscenza dell’inglese livello A1, utilizzo del gestionale team system, word, excel, posta elettronica. L’annuncio è rivolto a candidati ambosessi. Si offre un contratto a tempo indeterminato con orario a tempo pieno: dalle 8 alle 12 e dalle 14 alle 18. Per candidarsi dopo essersi registrati al Portale Lavoro per Te (https:lavoroperte.

regione.emilia-romagna.it) o avere scaricato l’App Lavoro per Te, per candidarsi cliccare sul pulsante ’Invia candidatura e seguire le istruzioni riportate’.