Un nuovo logo per la scuola dedicata a Secondo Casadei

Dopo l’intitolazione della storica scuola comunale di musica di Savignano sul Rubicone al maestro Secondo Casadei, l’amministrazione comunale insieme alla cooperativa Koinè, che da oltre 10 anni gestisce la scuola, lancia un nuovo logo, ideato dallo studio Manzi e Zanotti. La grafica è stata presentata nel cortile della Vecchia Pescheria alla presenza del sindaco Filippo Giovannini, del direttore della scuola Roberto Siroli, di Riccarda Casadei con la famiglia e di Michele Manzi. Un momento emozionante, accompagnato da musica dal vivo a cura dei docenti della scuola, accreditata dalla Regione Emilia Romagna come scuola di qualità anche per l’anno scolastico 2023/2024. Una certificazione della serietà del lavoro che viene svolto e anche un vantaggio per le famiglie. Ad oggi gli allievi sono 160 allievi, 14 gli insegnanti dei corsi di vario livello dedicati a sax, clarinetto, flauto, fisarmonica, pianoforte, batteria, violino, chitarra, basso, violoncello. Gli insegnanti sono Roberto Siroli (direttore), Marco Colombari, Serena Galassi, Alessandro Gabanini, Franco Gnassi, Cristian Giannini, Enrico Ro, Giacomo Bartolucci, Claudia Morigi, Ludovico Buonamano, Francesca Bagli, Milco Merloni, Virginia Grassi, Tiziano Paganelli. Il pittogramma proposto da Manzi e Zanotti design studio rappresenta una fusione e una sintesi di elementi simbolici che richiamano la cultura e la bellezza della Romagna e della musica. In basso un disco stilizzato è il simbolo iconico della celebre canzone Romagna Mia.

Ermanno Pasolini