Un pomeriggio di ’Ciacri’ in biblioteca

Giovedì appuntamento in biblioteca con la seconda edizione di ’Ciacri’, un pomeriggio di chiacchiere in dialetto. Si parte alle 17 con Romano Lucchi, volto noto dell’associazione Band Selvaggia di San Romano che in questi anni sta curando il progetto sulla lingua romagnola presso la scuola primaria Muratori di Piavola, dove tra il gioco e tradizione insegna alle bambine e ai bambini l’importanza delle proprie radici e l’importanza dei modi di dire che solo in romagnola hanno un senso. Dopo Romano Lucchi ancora belle sorprese con il poeta Fabio Molari (foto) e Fiorenzo Barzanti. Ingresso gratuito.