Un ’Putin immaginario’ nel libro di Cucchi

È in vendita in libreria e sugli store online il libro del cesenate Mirco Cucchi su uno dei personaggi internazionali più discussi sul campo politico e personale. Si tratta di Vladimir Putin. Un libro che tra satira e tragedia ripercorre tutta la vita dell’ultimo zar. "I personaggi di questo libro sono immaginari – spiega l’autore Mirco Cucchi – sono inventati dal sottoscritto. Il protagonista e, talvolta, ‘motore immobile’ di questo romanzo è esplicitamente ispirato all’attuale Presidente della Federazione Russa, Vladimir Putin, il quale, che lo vogliamo o meno, abita una fetta cospicua del nostro immaginario: fatto non sempre gradevole, ma innegabile".

In bilico tra satira e tragedia il puzzle irrisolto dell’uomo che è divenuto Putin. Il libro ’Vladimir - Biografia immaginata dello zar Putin’ è edito da Calamaro Edizioni con la prefazione di Arkadij Ivanovič Burlinov e la copertina di Susanna Sibona. "Il romanzo incentrato su Vladimir Putin che ho da poco terminato è il mio primo libro – dice l’autore –. Non è una biografia, non è un saggio, non è un reportage giornalistico. È un’opera di immaginazione, una ’biografia immaginata’, come suggerisce il sottotitolo. Ho utilizzato i dati storici e le informazioni ricavate dalla lettura di biografie, articoli e libri sulla storia recente della Russia,

come punto di partenza o come cornice. Poi, sulla base della realtà storica ho inventato le varie vicende di cui Vladimir Putin è protagonista o centro di gravità".

"Ho costruito Vladimir secondo un montaggio abbastanza inconsueto – spiega l’autore –: il primo capitolo mostra l’incontro tra Putin e Boris. È l’agosto 1999 quando si accordano per una sorta di passaggio di consegne del potere. Ci si chiede: cos’è accaduto prima? Come ha fatto questo anonimo burocrate a diventare presidente della Russia? E cosa succederà dopo? Le mie risposte, più o meno fantasiose, le trovate nel libro".