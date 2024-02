Un quaderno di cura in dono agli allievi

Anche Cesena parteciperà alla giornata nazionale della cura delle persone e del pianeta che si tiene oggi, giovedì 29 febbraio. Si tratta di un gionro teso a riscoprire il valore alla cura di noi e degli altri, della città e del pianeta in cui viviamo. "Ci avviciniamo alla data del 16 maggio – ha detto l’assessore Carlo Verona – giorno in cui la nostra città nel pieno delle difficoltà dettate dall’alluvione si è presa cura dei più fragili". L’Amministrazione comunale di Cesena ha aderito a questa ricorrenza nazionale impegnandosi a sviluppare, d’intesa con le dirigenze scolastiche del territorio, progetti tematici.

"Nell’ambito di questo contesto storico – commenta l’assessore all’inclusione e alla Cultura Carlo Verona – gli enti locali devono impegnarsi con fermezza nella costruzione di una società che predichi la pace, l’uguaglianza, il rispetto dei diritti della persona, e di una comunità che si prenda cura di chi vive un momento di grave difficoltà".

Per queste ragioni il Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani chiede al Comune di Cesena di coinvolgere, in particolare, gli alunni/studenti delle scuole del territorio consegnando loro il ’Quaderno degli esercizi di cura’ e presentandogli in che modo ci si sta prendendo cura della città e dei suoi cittadini. Inoltre, l’Amministrazione comunale, tramite gli Assessorati ai Servizi per la Persona e della Famiglia e all’Inclusione, lavora alla promozione e diffusione capillare sul territorio e nei Comuni limitrofi della Mappa contenente i luoghi di ’Cura e percorsi di pace’ predisposta dall’Agenzia per la Famiglia dell’Unione dei Comuni Valle Savio.