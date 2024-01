Un relax a 5 stelle nella tinozza finlandese del Corbaia Relais

Il fascino delle colline cesenati, il silenzio tutto intorno, un buon calice di vino e l’acqua a 38 gradi della tinozza finlandese nella quale immergersi, chiudendo gli occhi e staccando la spina dal resto del mondo. Almeno per un po’. Per il tempo trascorso a ritemprare il corpo e lo spirito negli spazi del Corbaia Relais, agriturismo di pregio realizzato dalla famiglia Vecchi lungo la via Santa Lucia, oltre il borgo di Roversano. "Abbiamo inaugurato la struttura la scorsa primavera – commentano i titolari – appena pochi giorni prima dell’alluvione del 16 maggio. Una frana si è abbattuta sulla nostra proprietà, ma noi non ci siamo demoralizzati anzi, abbiamo rilanciato, approfittando degli ulteriori lavori di rimessa in sicurezza per creare lo spazio nel quale abbiamo collocato la tinozza finlandese". La vasca è all’aperto, come vuole la tradizione nord europea e proprio seguendo i canoni scandinavi sarebbe opportuno avvicinarsi a questo tipo di esperienza, in grado di unire il caldo dell’acqua riscaldata a legna, al freddo delle temperature invernali. Il mix è da ripetere più volte (senza eccessi, ovviamente), per cogliere al massimo i benefici, magari integrandolo alla sauna. Durante gli scorsi mesi estivi, la struttura è stata visitata da turisti internazionali, provenienti da ogni parte del mondo: dall’Europa fino all’Australia. "Puntiamo sull’esclusività della proposta, dove il termine ‘esclusivo’ ha un doppio valore: quello legato alla qualità degli ambienti e quello più strettamente letterale: non accettiamo mai più di una sola prenotazione per volta, che si tratti di una coppia, piuttosto che di una famiglia, chiunque viene qui ha la garanzia della più assoluta riservatezza". La struttura è aperta tutto l’anno e guarda anche alla potenziale clientela territoriale: "Oltre al pernottamento, offriamo anche la possibilità di utilizzare soltanto le ‘esperienze’ legate alla tinozza e alla sauna, alle quali possiamo aggiungere massaggi, noleggio di ebike e tanto altro, costruendo pacchetti su misura". Luca Ravaglia