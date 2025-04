Un service per garantire lo ’spazio sicuro per Luca’

Il Rotary Club Valle del Rubicone, con il suo presidente Nicola Giorgetti, ha consegnato il service alla comunità ’Amici di Gigi’ di San Mauro Pascoli. Il progetto ’Spazio Sicuro per Luca’ nasce dalla volontà della cooperativa sociale Amici di Gigi di rispondere in modo mirato e sensibile alle specifiche necessità di Luca, nome fittizio in quanto trattasi di un ragazzo di quindici anni con autismo di terzo livello. Dal 2009, la cooperativa lavora attivamente in Romagna con comunità socio-educative per minori e centri socio-occupazionali per adulti con disabilità, offrendo spazi di crescita e condivisione.

I ragazzi con autismo vivono esperienze sensoriali intense e contrastanti, che talvolta li rendono ipersensibili a stimoli esterni come luci, suoni e odori, oppure mostrano una risposta ridotta a stimoli come dolore o temperatura. Tali alterazioni sensoriali possono comportare stress e ansia, influenzando negativamente il loro comportamento e la loro interazione con l’ambiente, mettendo a rischio la loro incolumità. Per rispondere a questa esigenza, è stato progettato uno spazio personalizzato per Luca all’interno della casa Il Casolare, con l’obiettivo di offrire un rifugio sicuro e protetto.

La stanza, infatti, è stata insonorizzata per ridurre l’impatto dei rumori esterni e dotata di una temperatura stabile, eliminando oggetti pericolosi. La scelta di rivestire la stanza con legno mira a garantire un ambiente sicuro e confortevole, privo di stimoli esterni che possano causare disagio. Il progetto prevede anche l’adattamento del bagno, con la rimozione degli elementi superflui per una maggiore sicurezza. Inoltre, per gestire i momenti di stress, verrà installato un televisore fissato in alto, in modo che Luca possa utilizzarlo sotto la supervisione di un educatore.

Dice il presidente Nicola Giorgetti: "Questo strumento potrà essere impiegato per calmare Luca nei momenti di ansia o come rinforzo positivo. In questo contesto, il progetto non solo risponde a una necessità pratica, ma si propone come una riflessione sul valore di un ambiente che rispetti le specifiche esigenze sensoriali di ciascuna persona. La creazione di uno spazio sicuro e accogliente rappresenta l’impegno della cooperativa nell’offrire a Luca una qualità della vita più serena e protetta, in grado di rispondere in modo concreto alle sue difficoltà quotidiane. Il progetto è in corso di realizzazione e si prevede che sia ultimato entro la fine di febbraio o inizio marzo. I costo è di circa 1.200-1.300 euro".

Ermanno Pasolini