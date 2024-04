"Un traguardo più che meritato"

L’assist schietto e sincero lo aveva lanciato mister Toscano alla vigilia del match con il Pescara che ha riportato il Cesena in B dopo sei stagioni: "Mi complimento con la Torres per lo straordinario campionato che sta disputando – ha detto –. Una grande avversaria, ci ha stimolato ad alzare sempre più l’asticella in un duello appassionante". I sardi sono secondi con 72 punti (+ 8 sulla Carrarese terza) a quattro giornate dal termine: il miglior risultato ottenuto dai rossoblù nella storia, al massimo erano arrivati terzi sempre in C.

Dopo la B matematica per i romagnoli, da Sassari la risposta non si è fatta attendere: "La Torres si congratula con il Cesena per la promozione in serie B, un traguardo meritato dopo una lunga cavalcata". Due squadre quindi di grande spessore non solo sul campo ma anche per come sanno comportarsi.