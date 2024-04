Un viaggio alla scoperta dei libri del Papa

Prosegue il viaggio tra i tesori della Malatestiana. Dopo l’inaugurazione della mostra ’I libri del Papa. Pio VII Chiaramonti nello specchio della sua biblioteca’, parte una serie di momenti speciali – a ingresso gratuito, fino a esaurimento posti – con approfondimenti sui materiali esposti. Il primo appuntamento è per venerdì, alle 17:30, su “Le arti belle. Testi di archeologia, storia dell’arte, architettura nelle collezioni della biblioteca Pïana”. A seguire: sabato 11 maggio, alle 11, ci si soffermerà su “Scienza e tecnica nell’età dell’Illuminismo”; martedì 14 maggio, alle 17:30, si terrà un “viaggio tra carte e documenti per conoscere Papa Chiaramonti, Principe e Pontefice”; martedì 21 maggio, in occasione delle aperture straordinarie della Malatestiana, alle 21, sarà proposto l’incontro intitolato “Libri e non solo. Curiosità dalla biblioteca di Papa Pio VII”. Per concludere, sabato 8 giugno, alle 11, “Magnifici ornamenti. Decori e illustrazioni nei libri della Biblioteca Pïana”.