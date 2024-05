Un viaggio nella poesia di Tito Balestra al castello

Un viaggio nella poesia di Tito Balestra si terrà in anteprima assoluta domani alle 18, nella sala dell’Arengo del Castello malatestiano di Longiano, attraverso lo spettacolo teatral-musicale "Indaffarati a vivere/Passatempi, pigrizia e spleen/Un viaggio nella poesia di Tito Balestra", messo in scena dalla compagnia Altroteatro di Firenze. Per rendere omaggio alla figura del poeta e collezionista longianese, nel centenario della nascita, la compagine attoriale sceglie un recital scritto e diretto da Antonello Nave. In scena Benedetta Tosi, Fiamma Ciampi, Edoardo Michelozzi che accompagneranno il pubblico in un viaggio attraverso la poesia di Tito. Scandita da canzoni d’autore in forma di contrappunto evocativo di anni e atmosfere ormai lontane, quella che emerge è una ricognizione sarcastica e insieme bonaria fra strade e monumenti di Roma, fra malcostumi e affanni di vacua quotidianità, pigrizie e nostalgie di provincia, tipi e situazioni involontariamente caricaturali, intrecciati a colloqui malinconici o ironici con il proprio io, come in una moderna riproposizione dello "spleen" cantato da Baudelaire nei suoi ultimi "Poemetti in prosa". Al termine della serata la poetessa Yuleisy Cruz Lezcano, accompagnata dal percussionista Michele La Paglia, leggerà alcune poesie di Tito Balestra da lei tradotte in spagnolo. Flaminio Balestra, direttore della Fondazione dichiara che ci saranno altre sorprese prima di chiudere il cerchio dei festeggiamenti con il tradizionale concerto all’alba il 21 luglio.