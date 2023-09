Una domenica fra sport arte, cibo e divertimento

Altra domenica, con vari appuntamenti, eventi, spettacoli, a Bagno di Romagna e in altre località del suo territorio, per una piacevole e coinvolgente giornata per il tempo libero di residenti, turisti, escursionisti e gitanti fuori porta. Per ricordarne alcuni, oggi, organizzata dalla Pro Loco, in piazza Ricasoli a Bagno, avrà luogo la seconda puntata della ’due giorni’ di ’FurgonQcine’, con mercatino, musica dal vivo, gastronomia con le specialità dei migliori Food Truck. Poi questa sera, alle 21, nella suggestiva corte di palazzo del Capitano a Bagno, avrà luogo la proiezione del film ’Il ritorno di Casanova’, con la regìa di Gabriele Salvatores. La serata fa parte della rassegna ’Cinema d’estate 2023 sotto le stelle’, promossa dal Comune termale in collaborazione con Cinema Eliseo di Cesena.

Inoltre, nell’arena di palazzo del Capitano, domani alle 21, a cura di Anpi Alto Savio ci sarà la proiezione del docu-film storico sulla Resistenza in Romagna dal titolo ’Gente di Romagna’ (regista William Azzella).

A Bagno, area Via Campo Sportivo, oggi alle 18 ultimo giorno per gli spettacoli del ’Circo Armando Orfei Revolution’. Questa mattina alle 10 a Ridracoli con ritrovo a Idro Ecomuseo delle Acque, è in programma l’escursione in e-bike ’Di Valle in Valle’, nuovo percorso ad anello di 52 chilometri, che collega l’alta Val Bidente e alta Val Savio. Restando in alta Val Bidente di Bagno, oggi si celebra a Pietrapazza la festa della Patrona ’Sant’Eufemia’, sentita e seguita ricorrenza religiosa e popolare insieme.

Gilberto Mosconi