Una festa di culture a confronto

L’Istituto Comprensivo di Savignano sul Rubicone ha ospitato la Festa internazionale "A day for all – Insieme è meglio", una giornata per celebrare le diversità etnico culturali che popolano le scuole dell’Istituto. L’evento coincide con la presenza in città di una delegazione Erasmus di 15 alunni e tre accompagnatorI. All’inaugurazione della festa erano presenti il sindaco Filippo Giovannini, la sindaca del Consiglio comunale dei Ragazzi Sofia Lupoli, la Dirigente scolastica Catia Valzania, il dirigente spagnolo Isidro Avila Garces, gli studenti della secondaria di primo grado Giulio Cesare. Ad allietare la festa un gruppo musicale formato da ragazzi spagnoli e italiani unitamente ai loro docenti di musica. Oggi la delegazione Erasmus visiterà il Comune e l’Accademia dei Filopatridi.