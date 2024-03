Una nuova vita al Circolo Tennis e all’Arena Beach

Due importanti impianti sportivi del centro di Cesenatico hanno due nuovi padroni. Si sono infatti concluse le procedure di assegnazione dei bandi per la gestione dell’Arena Beach di piazza Andrea Costa e del Circolo Tennis di viale Cesare Abba. Lo ha reso noto l’Amministrazione comunale, che aveva pubblicato i bandi con l’obiettivo di favorire l’ammodernamento e la riqualificazione degli impianti sportivi stessi, richiedendo ai concorrenti dei progetti di rigenerazione degli impianti, supportati da un piano di fattibilità economico finanziaria e da un progetto di gestione per la rigenerazione, la riqualificazione, l’ammodernamento e per la successiva gestione, con la previsione di un utilizzo teso a favorire l’aggregazione e l’inclusione sociale e giovanile.

Per l’Arena Beach, l’aggiudicatario è l’associazione sportiva dilettantistica Meet Up di Luca Toni, che ha presentato un progetto per il potenziamento dell’impianto di illuminazione con due nuovi torri fari, una nuova passerella per accesso dei disabili ed un centro servizi con docce a favore dell’utenza della grande spiaggia libera. È prevista inoltre la realizzazione di un impianto fotovoltaico con una ricarica per l’alimentazione delle colonnine delle biciclette elettriche.

La società garantirà il presidio costante dell’area con tariffe per l’uso singolo del campo, abbonamenti e convenzioni con le associazioni. Nel progetto di gestione verrà inoltre garantita una programmazione settimanale di appuntamenti e anche una beach week per promuovere gli sport da spiaggia. L’investimento previsto è di 109.800 euro e la durata della convezione è dal 2024 al 2033.

Il Circolo Tennis di viale Cesare Abba è stato invece assegnato a un raggruppamento temporaneo di imprese, formato dall’associazione sportiva Be Padel di Cesena che fa capo a David Caminati e dall’associazione Tennis Club Parckin di Lorenzo Tavani che è l’attuale gestore del circolo. Le due società hanno presentato un progetto per il miglioramento dell’accessibilità negli spogliatoi e la conversione di uno dei sei campi da tennis, per ricavare due nuovi campi separati da padel, pickleball e rapatennis.

Verrà inoltre consolidata e regolarizzata l’area esterna del punto di ristoro e verranno realizzati interventi di efficientamento energetico sugli impianti di riscaldamento e di illuminazione. L’investimento previsto è consistente, 175.900 euro, e la durata della convezione per il Circolo Tennis è dal 2024 al 2032, quindi nove anni incluso quello corrente. Con questi due bandi il Comune riqualifica due importanti impianti sportivi senza attingere dalle casse pubbliche e coinvolgendo i privati.

Giacomo Mascellani