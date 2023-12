Una parodia di ’Canto di Natale’ oggi a Poggio alla Lastra

Theatro e Altrove di Cesena portano uno dei loro spettacoli natalizi nel remoto e suggestivo borgo di Poggio alla Lastra. Dice Enrico Gentili di Theatro e Altrove: "In questo spettacolo una serie di improbabili eventi turberanno il Natale del povero Carlo. Una parodia comica e improvvisata ispirata al celebre "Canto di Natale" di Charles Dickens, portata in scena dagli attori di Theatro e di Altrove. L’evento si terrà oggi alle 16, nella sala del refettorio della Casa per ferie ’Don Ferdinando Giovannetti’ a Poggio alla Lastra". Informa, poi, Gentili: "Lo spettacolo è a ingresso gratuito, i posti si sono esauriti in fretta. Resta comunque la possibilità di iscriversi alla lista di attesa sui canali social di Altrove e di visitare il presepe ed il mercatino di Natale organizzati dagli abitanti, dal Chioschetto di Poggio e dal Rifugio Trappisa di Sotto, che dopo lo spettacolo offriranno una merenda nella suggestiva cornice del paese.

gi.mo.