Una pedalata per i diritti

Partirà da Rimini percorrendo in risciò una tappa del Tour de France per arrivare a Porta Santi domani alle 18 la carovana "La Risciò - L’uguaglianza si pedala", iniziativa originale e colorata, promossa da Salvaiciclisti Bologna e Period Think Tank, per sensibilizzare l’opinione pubblica sulle fatiche quotidiane nell’affrontare il gender gap femminile nel mondo del lavoro e le disuguaglianze subite dalle minoranze. Perché spesso affrontare la corsa della vita è come dover partecipare a una gara ciclistica: tutti in bici da corsa e tu in risciò. Associazioni e cittadini potranno unirsi con le proprie bici per pedalare fino in Piazza del Popolo dove alle 19, si svolgerà uno spettacolo di musica popolare della Menestrella Femminista. Dalle 20.30 la carovana si sposterà per la cena alle Cucine Popolari. La Risciò raggiungerà Bologna, domenica, lungo la via Emilia, per 135 km (di) diritti.