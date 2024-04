Una prima assoluta con i Solisti della Scala

Martedì alle 20.30, al Teatro Bonci, i Solisti della Scala (Simonide Braconi alla viola, Fabrizio Meloni al clarinetto e Andrea Rebaudengo al piano) presentano un Concerto di musica da Camera. Nella circostanza, sarà eseguito, in prima assoluta, il brano inedito "Estr(i)o", composto dal maestro Simonide Braconi appositamente per questa formazione. "Il titolo, con un sottile gioco di parole – spiega il compositore considerato tra i migliori dell’ultima generazione -, intende unire le parole ‘trio’ (clarinetto, viola e pianoforte) e la parola ‘estro’, cioè immaginazione. In effetti, caratteristica dominante è quella di voler fondere a una forma musicale fortemente classica un linguaggio musicale novecentesco"; tentativo sicuramente non nuovo, si pensi ad esempio a Stravinskij o Hindemith, la cui ispirazione è piuttosto evidente in questo brano. La prima parte contrappone ad un inizio drammatico un secondo tema più dolce, ed è caratterizzata da una forte espressività. Senza soluzione di continuità comincia la seconda parte, una fuga, il cui soggetto, incisivo e ritmico contraddistingue con grande virtuosismo ritmico e strumentale l’intero movimento che si conclude in una trascinante coda finale. Celebri nella scena musicale italiana e internazionale: Braconi è Prima viola del Teatro alla Scala, Fabrizio Meloni Primo clarinetto dell’orchestra del Teatro e della Filarmonica della Scala e Andrea Rebaudengo storico pianista dell’ensemble Sentieri Selvaggi, nella formazione Trio eseguono due capolavori di Mozart e Schumann.

Simonide Braconi, romano, ha compiuto i suoi studi musicali sotto la guida di solisti di fama internazionale Premiato in diversi concorsi solistici internazionali, nel 1994 è stato scelto dal Maestro Riccardo Muti come Prima viola nell’Orchestra del Teatro alla Scala. È stato invitato a suonare con i Berliner Philarmoniker e come solista ha collaborato con direttori del calibro di Muti e Wolfgang Sawallich. È anche solista di viola d’amore e docente presso la Milano Music Master. Fabrizio Meloni, primo clarinetto dell’Orchestra del Teatro e della Filarmonica della Scala dal 1984, ha compiuto gli studi al Conservatorio "Verdi" di Milano, è vincitore di concorsi nazionali e internazionali. Ha collaborato con solisti di fama quali Riccardo Muti e Daniel Baremboim. Ha suonato in tournée col Quintetto a Fiati Italiano, è docente presso l’Accademia Arti e Mestieri del Teatro alla Scala. Andrea Rebaudengo, nato a Pesaro, ha studiato pianoforte e suonato per le piu` importanti istituzioni concertistiche italiane, tra cui il Teatro alla Scala di Milano, il Bologna Festival, il Ravenna Festival. Si e` esibito in vari Paesi del mondo. È il pianista dell’ensemble Sentieri selvaggi e docente al Conservatorio "Giuseppe Verdi" di Milano.

r.c.