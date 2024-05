Under 17 in campo, domani il ritorno contro il Sestri Levante

Domani l’Under 17 del Cesena Calcio giocherà la gara di ritorno degli ottavi di finale della fase nazionale contro il Sestri Levante. Dopo il largo successo nella gara di andata disputata in Liguria e terminata 5-1 per i romagnoli, i giovani bianconeri cercheranno di capitalizzare il vantaggio conquistato per proseguire nel tabellone e inseguire il traguardo dell’ennesimo successo di una stagione che in casa bianconera, tra i due trofei già messi in bacheca sia dalla prima squadra che dalla Primavera, si sta dimostrando ricchissima di gioie. Dunque col vento che soffia dalla parte giusta è il momento di continuare a correre. Nel caso in cui la squadra dovesse superare il turno, nei quarti di finale affronterà la vincente della sfida tra Venezia e Pro Vercelli. L’appuntamento è dunque per domani alle 16 a Villa Silvia. Ha poi ancora tanto da dire anche la compagine Under 16, che per tenere alti i giri del motore in vista della semifinale contro il Benevento, oggi alle 16 a Dogana giocherà un’amichevole contro il San Marino.