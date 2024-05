Un’estate a tutto cinema, cabaret e musica

Ricominciano gli spettacoli a San Mauro Mare, da sempre definito il "Mare di famiglia", con la sua Bandiera Blu. Teatro degli eventi sarà l’Arena Arcobaleno che ospiterà il ricco palinsesto promosso dalla associazione Marefuturo in collaborazione con l’Amministrazione comunale e Visit Romagna. Confermata la rassegna di 10 serate di cinema per famiglie, dal 24 giugno al 26 Agosto. Torna anche la "Settimana dei Balocchi" dal 9 al 16 giugno; ben 14 serate di musica dal vivo con la rassegna "San Mauro Music Arena" (il martedì sera); otto serate di cabaret (il giovedì sera) con nomi come Duilio Pizzocchi che aprirà la rassegna Comedy Arena giovedì 4 luglio, Cristiano Militello (18 luglio) Max Cavallari (8 agosto). Ben dodici serate per il "SaMMauro in liscio…e non solo" (il venerdi sera) che quest’anno si svolgerà al Parco Stefano Campana, con una varietà di stili, dai balli romagnoli tradizionali, dall’orchestra di Maria Grazia Pasi e Gli Amici del sole, fino alle Magiche fruste con i tipici sciucarèn di Romagna e non mancheranno i ritmi coinvolgenti dei balli caraibici. La Notte Rosa vedrà sul palco, venerdì 5, il concerto dei Los Locos e tornerà la storica Fiera della Conchiglia (6-7 luglio); il concorso de il "Babbo più bello d’Italia" il 13 luglio; i concerti di beneficenza per la pediatria dell’ospedale Bufalini di Cesena per l’evento EmiDay (20 luglio), Street Food in due appuntamenti distinti (26/28 luglio) e a chiudere la stagione (13/15 settembre) una tre giorni dedicata al Cibo "on the road"al parco Stefano Campana con cibo e musica dal vivo. Confermato anche l’Itinerario pascoliano in nuova veste da quest’anno tutti i mercoledì dal 3 giugno al 28 agosto, con 4 appuntamenti serali (10 e 24 Luglio - 14 e 21 Agosto) con la visita spettacolo "indagine sul delitto Pascoli". Il 15 agosto "Buon Ferragosto", con il concerto all’alba in spiaggia al Bagno Delio, lo show in piazza con Radio Bruno e lo spettacolo pirotecnico serale sulla battigia del Bagno Sergio e Neri. I mercoledì sera si terranno i "Mercatini dell’Artigianato" a cura di Promo. E per finire sabato 7 settembre Adriatic Series – Romagna in con il Triathlon sprint e Paratriathlon.

Ermanno Pasolini