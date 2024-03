Unità cinofile al servizio di ’Penelope’

Su delega del presidente dell’Associazione Nazionale Polizia di Stato Gennaro Pili, i referenti del gruppo unità cinofile Andrea Brighi e Renato Fanara, si sono incontrati nei giorni scorsi con il neo eletto consiglio direttivo regionale di Penelope, l’associazione nazionale delle famiglie e degli amici delle persone scomparse. Scopo dell’incontro è stata la preparazione alla firma di un protocollo di intesa che possa consentire l’impiego di circa 25 unità cinofile nelle eventuali operazioni di ricerca di persone scomparse nel nostro territorio, con l’intento di ottimizzare i tempi di intervento nel rispetto delle disposizioni emanate dagli organi competenti. Il direttivo di Penelope, composto dalla presidente Marisa Degli Angeli (la madre di Cristina Golinucci, scomparsa nel 1992 e mai più ritrovata), Paola Pedrelli, Elisa Corbari e Rossella Cataleta, si è dimostrato interessato alla proposta di collaborazione che in pratica consiste nel far incontrare chi dispone delle risorse adeguate alla ricerca di persone e chi ha la necessità di intervenire nei tempi più brevi possibili. Allo scopo di valutare ogni elemento utile per la programmazione e definizione del protocollo operativo, a breve verrà organizzata un’esercitazione nel comune di Cesena, con la partecipazione anche del consiglio direttivo dell’associazione Penelope.