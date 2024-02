Uno studente firma il manifesto del carnevale della Romagna

Presentato il nuovo manifesto della 138° edizione del Carnevale della Romagna, il disegno grafico è stato tratto dall’opera del vincitore del decimo concorso Manifesto del carnevale. Ha vinto il primo premio lo studente Hajjaji Bader della Scuola Versari-Macrelli di Cesena, ha realizzato "Carnival Clean", premiato con un assegno di 400 euro e il suo disegno è stato stampato Manifesto del Carnevale della Romagna 2024. Il concorso era rivolto agli alunni e alunne delle scuole primarie e delle scuole secondaria di primo e di secondo grado della Romagna. Un’occasione per gli allievi di rapportarsi alle tradizioni del territorio e al suo grande Carnevale esprimendo attraverso la qualità dei lavori pervenuti la fantasia e il talento che risiede nelle giovani generazioni e come la tematica del carnevale sia un forte stimolo di ispirazione artistica. Grazie ai tanti lavori pervenuti, l’associazione Gambettola Eventi, la Scuola della Cartapesta e il Comune di Gambettola hanno avuto modo di riscontrare la forte creatività e la tanta partecipazione che esprime il Carnevale di Gambettola. Gli alunni vincitori sono stati premiati dal sindaco Letizia Bisacchi, dal vice sindaco Marcello Pirini, dal presidente di Gambettola Eventi Davide Ricci, dalla dirigente scolastica Giuliana Massaro e Anton Roca Direttore della scuola di cartapesta "Una scuola per le mani". Le premiazioni dei vincitori delle diverse scuole, 9 sono stati i ragazzi che hanno ritirato targhe e premi economici e 31 quelli menzionati, si è svolto nel Teatro comunale di Gambettola gremito di tantissimi alunni con genitori e insegnanti.

Vincenzo D’Altri