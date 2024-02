Uva da tavola protagonista a Macfrut

Tutto il mondo dell’uva da tavola si ritrova a Macfrut in una tre giorni (8-10 maggio 2024) che fa incontrare l’intera filiera: top player, operatori del mercato, università, agronomi, tecnici del settore. Protagonista l’uva da tavola, prodotto simbolo della 41esima edizione di Macfrut, con la Puglia, principale produttore in Italia, Regione partner della Fiera. Ma un ruolo da protasgonista lo avrà il Giappone, dove l’uva da tavola è un prodotto premium per eccellenza: un ‘tradizionale’ grappolo di uva nel supermercato può partire da un prezzo minimo di 10 euro, per salire ulteriormente a seconda di varietà e quantità. Un mercato senza dubbio diverso da quello europeo e decisamente appetibile. Sarà presente Toshihiko Saito, vicedirettore della divisione di frutticoltura, dell’organizzazione nazionale per la ricerca agricola e alimentare, tra i massimi esperti del Giappone su genetica e coltivazione dell’uva da tavola.