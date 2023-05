di Ermanno Pasolini

Va a gonfie vele la nuova scuola di equitazione nata a Savignano sul Rubicone. A condurla è Alessandra Lavista, istruttrice di equitazione che si può trovare al centro equestre in via Galeazza 187, dove un tempo c’era la Scuderia Massimo, conosciuta per la preparazione atletica e non, di cavalli da trotto ed è qui che oggi Lavista opera con l’associazione ’Un piede nella staffa’. Alessandra ha lanciato una campagna associativa per la promozione della cultura equestre e della buona equitazione nel benessere del cavallo con una scuola di equitazione etologica per adulti e bambini dai 4 anni in poi dal lunedì al sabato dalle 9 alle 19.30.

Alessandra, amazzone di comprovata esperienza, firma anche la rubrica ’Acavalliamoci’, nella trasmissione televisiva ’l’Arca di Noè’, programma dedicato al mondo degli animali, condotto da Maria Luisa Cocozza, in onda ogni settimana su Canale 5 (dopo il TG5) e in streaming.

"Siamo partiti da poco ma abbiamo già sviluppato diverse attività tutte legate al mondo equestre - spiega Alessandra Lavista -. L’unica arma di difesa che i cavalli hanno è la nostra conoscenza. Ed è per questo che è fondamentale istruire i ragazzi e far vivere loro la cultura equestre così da potere valorizzare il ruolo del cavallo come amico. Ho un blog e curo una pagina Istagram, grazie alle informazioni e ai suggerimenti che ogni giorno propongo per coinvolgere i giovani e insegnare loro didattica e gestione dei quadrupedi. ’Un piede nella staffa’ è nata dalla passione di tre ragazzi per il mondo dei cavalli: io istruttore di equitazione, Sergio militare di carriera e Giulia social media manager. Vorremmo diffondere, soprattutto tra i più giovani, conoscenza dell’ambiente, della vita all’aria aperta per apprezzare la bellezza della natura e l’importanza della condivisione dei propri spazi con gli animali".

Alessandra ha gareggiato in diverse competizioni, dressage soprattutto: "Condivido la mia vita con i cavalli da 40 anni vivendo il mondo dell’equitazione tra addestramento, studio e lezioni e per un breve periodo anche io sono stata impegnata nell’agonismo. Sono appassionata di dressage e monta classica. Sono istruttrice dal 2012 e da allora mi dedico all’insegnamento dell’equitazione di base. Solo così si possono formare cavalieri migliori e consapevoli, di vivere il rapporto con il cavallo, sia come sport ma anche come semplice condivisione di momenti unici. Fra i miei allievi sono più numerose le bimbe, poi quando iniziano le competizioni, i maschi sono molto più numerosi". (Info: 338-3496590).