Vaccinazioni, il piano dell’Ausl

L’Ausl Romagna è partita in questi giorni con l’invio degli sms telefonici che invitano gruppi di popolazione adulta ad aderire ad alcune vaccinazioni raccomandate. Sono invitati a vaccinarsi contro lo pneumococco i nati nel 1957, che potranno fare la vaccinazione dal proprio medico di base o presso gli ambulatori dell’Igiene Pubblica; contro il papillomavirus le ragazze di 25 anni, nate nel 1998, che potranno fare gratuitamente la vaccinazione fino al compimento dei 26 anni di età presso gli ambulatori dell’Igiene Pubblica; contro il morbillo i nati tra il 1980 e il 1989 che risultano non protetti e che potranno effettuare la vaccinazione presso gli ambulatori dell’Igiene Pubblica. Inquesto caso l’invito sarà inviato gradualmente, per fasce di età, cominciando dai nati nel 1985.

Per accedere agli ambulatori vaccinali dell’Ausl Romagna è necessaria la prenotazione tramite Cup o Cup tel. Non serve la ricetta medica. Nel marzo scorso sono state già inviate a vaccinarsi contro l’Herpes Zoster le persone nate nel 1958: chi non avesse ancora risposto all’invito arrivato tramite sms, può farlo in qualunque momento, prenotando tramite Cup e Cuptel. Proseguono un giorno al mese le vaccinazioni antitetaniche ad accesso diretto senza prenotazione: a Cesena il primo mercoledì del mese dalle 8,30 alle 11.