Valbonella di Bagno accelera la svolta green

Quando essere al verde è ottima cosa. E così il Centro Turistico di Valbonella di Valgianna di Bagno di Romagna, stupendo balcone naturale alla falde del verdissimo monte Còmero, accelera la svolta green. Una serie di recenti scelte realizzate da quel Centro vanno a confermare due caratteristiche presenti fin dalla sua nascita, di qualche decennio fa, e che lo hanno sempre caratterizzato: quella di una particolare sensibilità verso i temi ambientali e una continua propensione all’innovazione, facendone luogo, negli anni di idee e realizzazioni originali e spesso trainanti per l’intero comparto turistico. E’ recentissima l’installazione di pannelli fotovoltaici che, in grado di produrre 20 kilowatt di energia, alimenteranno l’intero Centro e anche due colonnine, già funzionanti, per la ricarica di veicoli elettrici. Per l’intero mese di giugno 2024 la ricarica sarà gratuita per gli ospiti del Centro e i clienti del ristorante annesso. Sono, altresì, in corso di installazione altri pannelli che andranno presto a garantire 16 quintali di acqua calda a 60 gradi ogni giorno, per camere, cucina, ristorante. Nell’ampio giardino a fianco della struttura si stanno approntando, all’ombra, tavoli e panche in legno per gli ospiti che amano il relax e la lettura. Inoltre, dentro la struttura stessa, si è provveduto all’ammodernamento dell’impianto antincendio e alla completa sostituzione delle lampade con nuovi apparati ad eguale resa, ma a più basso consumo. "Tutto ciò va ad avvalorare ulteriormente la certificazione CETS, Carta Europea del Turismo Sostenibile, già ottenuta, con la classificazione in Fase II", sottolinea il Centro Turistico di Valbonella".

gi. mo.