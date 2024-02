Velista tra le dune: "Prossima meta sarà il Marocco"

Uno dei velisti più noti sul nostro territorio, taglia quest’anno il traguardo dei dieci anni in una interessante iniziativa turistica all’estero, originale e molto apprezzata. Lui è Daniele Toni, per tutti Daniel, residente a Cesena ma volto noto soprattutto a Cesenatico, dove da oltre trent’anni lavora come skipper e maestro di vela con la sua Daniel’s Ship. Nel 2014 ha deciso di provare nuove esperienze nelle stagioni invernali, coniugando sempre la pratica sportiva con la passione per la scoperta dei territori. È nata così l’idea di organizzare viaggi nel deserto africano a bordo di mezzi fuoristrada, con cui accompagna i turisti alla scoperta delle bellezze del Marocco con la sua organizzazione Romagna Land.

Inizialmente ha investito tempo e denaro per fare esperienza, visitando le città, il deserto e le coste marocchine; successivamente ha esplorato anche la Tunisia e ha dato libero sfogo alla sua grande voglia di avventura e di alimentare la curiosità di scoprire nuovi luoghi rimanendo a contatto con la natura e rispettando le persone che in quei luoghi ci vivono.

I suoi viaggi non hanno nulla a che fare con le vacanze da catalogo in carta patinata, perchè si tratta di viaggi su fuoristrada, in cui si mangia il cibo delle popolazioni che vengono attraversate, si dorme in tenda o nei riad lungo i percorsi. Le foto e i ricordi di queste vacanze sono pertanto unici e soprattutto veri, ed è proprio questo a fare la differenza, in quanto con questi viaggi si conoscono veramente gli usi e i costumi della popolazioni nordafricane.

Di recente Daniel è tornato da una esperienza in Tunisia, tuttavia prima di ricominciare la vita dello skipper, sta organizzando un viaggio in Marocco, che lui stesso ci racconta: "Ci imbarcheremo il 24 marzo su una delle Grandi Navi Veloci al porto di Genova e navigheremo due giorni sino a raggiungere Tangeri, dove sbarcheremo gli automezzi, faremo una breve sosta in questa città di confine per svolgere le pratiche doganali e poi ci dirigeremo alla rocca di Assilah, città ricca di murales, quadri e tessuti; nei giorni successivi tocchiamo Essaouira, Marrakech, la catena montuosa Atlante, Ouarzazate, Kasbah Ait Benhaddou, Merzouga nel deserto del Sahara, Ifrane, Chefchaouen e le Grotte d’Ercole dove ci sono formazioni rocciose strabilianti".

"Io sono il capo carovana – aggiunge – e con noi ci sarà sempre una guida molto esperta che è una sicurezza. Fra i luoghi curiosi che visiteremo in fuoristrada ce ne sono due magici e misteriosi; il primo è dove hanno girato alcune scene importanti del film La Mummia, dove c’è un vulcano spento vicino a Erfoud, mentre l’altro è il Triangolo Magico. Con noi ci saranno equipaggi emiliano romagnoli e del Nord Italia".

