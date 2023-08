Vent’ anni della Gelateria 'Scintilla' di Longiano: prelibatezze e letteratura

5 Settembre 2003-5 Settembre 2023: sono passati 20 anni dall’inaugurazione della Gelateria la Scintilla a Crocetta di Longiano in via 11 Settembre 3. Martedì 5 settembre dalle 21 sarà offerto un cono-gelato a tutti i clienti e ai loro amici. Titolare della Scintilla è Marco Marchi (foto), inventore di gelati, scrittore e poeta.

Come nasce la sua passione per il gelato?

"Sono laureato in chimica alimentare, mi sono sempre occupato di alimentazione e negli ultimi 30 anni mi sono dedicato solo al gelato una mia passione fin da piccolo".

Quanti tipi di gelati fa?

"Sono circa trenta che vengono rinnovati ogni settimana".

I più particolari?

"Quelli iperproteici per gli atleti; il gelato al latte di cammello di cui in Italia sono l’unico produttore, ricco di grassi buoni e proteine, vitamina C in quantità tre volte superiore a quella normale. In occasione del ventennale ho inventato ’e rumagnol’ composto da crema, stracciatella, uvetta e zabaione fatto con Albana secca di Longiano. E’ su questo gelato ho scritto anche un omaggio a questodolce". Quante gelaterie possiede? "Quattro: una a Crocetta, una a Rimini Centro, una a Milano Marittima e una a Miami dove il gelato artigianale italiano tira".

E’ anche scrittore e poeta?

"Ho scritto cinque romanzi partendo dal 1986 e tre di poesie". Lavora a nuovi tipi di gelato? "Certo perchè oggi se vuoi avere successo bisogna sempre stare al passo coi tempi. Sono stato il primo in Italia a fare in gelato senza glutine e il primo trent’anni fa a fare il gelato iperproteico per atleti".

Ermanno Pasolini