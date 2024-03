Venti vigili del fuoco volontari entrano in servizio in provincia

Si è concluso sabato il corso per vigili volontari della durata di oltre 160 ore organizzato dal Comando dei Vigili del Fuoco di Forlì-Cesena. I volontari hanno affrontato un programma con lezioni teoriche e simulazioni pratiche che gli ha consentito di acquisire le competenze necessarie per affrontare le emergenze in sicurezza e con professionalità. Fra gli argomenti trattati la chimica dell’incendio, le sostanze e le tecniche di spegnimento, gli interventi in caso di eventi meteorologici avversi e in presenza di sostanze chimiche e radiologiche, la polizia giudiziaria, le tecniche di rianimazione cardio-polmonare anche con l’utilizzo del defibrillatore. Particolare rilievo è stato anche dato agli aspetti della protezione individuale sia in ambienti invasi dal fumo che in interventi in strutture sopraelevate e in acqua.

Con la fine di questo corso, i nuovi 20 vigili del fuoco volontari saranno assegnati ai distaccamenti volontari della provincia di Forlì-Cesena, ossia a Cesenatico, Civitella, Modigliana e Savignano sul Rubicone. Il personale volontario, a differenza di quello permanente, non è vincolato da un rapporto di impiego e svolge la sua attività ogni qualvolta se ne manifesti il bisogno.

La loro presenza rafforzerà la capacità di intervento del Comando nei momenti di necessità, estendendo inoltre l’operatività dei distaccamenti volontari e quindi riducendo i tempi di intervento nelle zone da essi coperte. Apprezzamento del comandante per l’impegno e la passione mostrati.