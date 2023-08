Vera Gheno racconta i Nine Inch Nails

Questa sera alle 21.15, nel Castello Malatestiano di Gatteo, torna Gatteo Calling, la rassegna che intreccia parole e musica per raccontare la storia di grandi icone del rock, del pop e di tutto quello ha fatto sognare e ballare milioni di persone. Vera Gheno, sociolinguista e ricercatrice dell’Università di Firenze, accompagnerà il pubblico alla scoperta del mondo dei Nine Inch Nails, il gruppo musicale industrial rock statunitense formatosi a Cleveland (Ohio) nel 1988 su iniziativa del cantante e polistrumentista Trent Reznor. L’appuntamento con Annalisa Camilli e il mondo di Björk, inizialmente in programma il 24 agosto e rinviato per motivi di salute, verrà recuperato il 7 settembre. Ingresso libero. Info: Biblioteca Ceccarelli tel. 0541-932377